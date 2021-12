Il nostro Paese sformato ha bisogno di equilibrio (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il solo vero augurio che vorrei fare anche a noi tutti, è che lei possa sentirsi, e addirittura essere, colei o colui che presiede e rappresenta l’Italia normale”. La lettera d’autore al prossimo inquilino del Quirinale dallo speciale dell’Espresso di domenica 2 gennaio Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Il solo vero augurio che vorrei fare anche a noi tutti, è che lei possa sentirsi, e addirittura essere, colei o colui che presiede e rappresenta l’Italia normale”. La lettera d’autore al prossimo inquilino del Quirinale dallo speciale dell’Espresso di domenica 2 gennaio

Advertising

albertoangela : Grazie per averci seguito stasera nel viaggio tra le #Meraviglie d’Italia. Nord, centro e sud: ogni luogo del nostr… - matteosalvinimi : Nave norvegese con 558 clandestini a bordo in arrivo dove? In Italia, ovviamente… Che il 2022 riporti dignità e sov… - fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - foppa_fraframa : RT @gr_grim: No ma fatemi capire: chi non è vaccinato non può prendere treni, aerei o traghetti? Chi abita sulle isole vi è confinato? Chi… - Miti_Vigliero : RT @fanpage: Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la situazione… -