Il mito del “vero uomo” e la crisi generazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mi capita spesso di ascoltare amiche, conoscenti e colleghe e di sentire espresso il desiderio comune di incontrare o avere accanto un vero uomo. Ammetto che forse, qualche volta in passato, ho utilizzato anche io la medesima espressione per descrivere quello che sarebbe stato il mio partner ideale. E intendiamoci, il riferimento al modo di vestirsi, piuttosto che alla scelta del taglio dei capelli, non aveva nessun nesso. Per me, sicuramente, ma non per gli altri. Perché me lo ricordo bene come i miei compagni di scuola alle media si facevano la guerra tra di loro scegliendo di offendersi e denigrandosi a vicenda con quegli epiteti che oggi non fanno altro che definire un orientamento sessuale. Come se poi, amare qualcuno dello stesso sesso, servisse davvero a definire l’identità di qualcuno. E allora il vero ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mi capita spesso di ascoltare amiche, conoscenti e colleghe e di sentire espresso il desiderio comune di incontrare o avere accanto un. Ammetto che forse, qualche volta in passato, ho utilizzato anche io la medesima espressione per descrivere quello che sarebbe stato il mio partner ideale. E intendiamoci, il riferimento al modo di vestirsi, piuttosto che alla scelta del taglio dei capelli, non aveva nessun nesso. Per me, sicuramente, ma non per gli altri. Perché me lo ricordo bene come i miei compagni di scuola alle media si facevano la guerra tra di loro scegliendo di offendersi e denigrandosi a vicenda con quegli epiteti che oggi non fanno altro che definire un orientamento sessuale. Come se poi, amare qualcuno dello stesso sesso, servisse dava definire l’identità di qualcuno. E allora il...

albertoangela : Grazie di cuore Serena Rossi, Marisa Laurito e Serena Autieri per averci raccontato alcuni dei tanti volti di Napol… - Messe11 : RT @ValerioLivia: Abitano l'acqua, l'aria e la terra, hanno voci umane che non sono umane Le Sirene del mito greco sono donne-uccello, port… - ValerioLivia : Abitano l'acqua, l'aria e la terra, hanno voci umane che non sono umane Le Sirene del mito greco sono donne-uccello… - Soul_Sword_Koto : RT @ppdalmon: @filippo_nesi No, quello é il luogo comune del mito del progresso. La tecnica non é MAI neutra. - greenMe_it : Non esiste alcun esemplare alfa tra i lupi, la scienza sfata il mito del capobranco -