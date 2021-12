Il ministro Cingolani smentisce le voci sulle sue dimissioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) «dimissioni? Ho lavorato così tanto, vivendo come un monaco a Roma per fare in modo che si vedessero già nel primo scorcio dell’anno prossimo i risultati e me ne vado? Forse c’è qualcuno che ci spera perché ha capito che non si torna indietro e che l’anno prossimo si dovrà correre come e più che nel 2021». Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista al Corriere smentisce le voci sulle sue imminenti dimissioni. Ed elenca punto per punto il programma del suo ministero per il prossimo anno, tra la necessità della rivoluzione verde e l’emergenza del caro energia. Il piano di lavoro da qui al 2023, spiega, prevede tra le altre cose «nei primi mesi del 2022 il completamento della nuova struttura del ministero della Transizione ecologica che da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) «? Ho lavorato così tanto, vivendo come un monaco a Roma per fare in modo che si vedessero già nel primo scorcio dell’anno prossimo i risultati e me ne vado? Forse c’è qualcuno che ci spera perché ha capito che non si torna indietro e che l’anno prossimo si dovrà correre come e più che nel 2021». Ildella Transizione ecologica Robertoin un’intervista al Corrierelesue imminenti. Ed elenca punto per punto il programma del suo ministero per il prossimo anno, tra la necessità della rivoluzione verde e l’emergenza del caro energia. Il piano di lavoro da qui al 2023, spiega, prevede tra le altre cose «nei primi mesi del 2022 il completamento della nuova struttura del ministero della Transizione ecologica che da ...

Advertising

CarloCalenda : Il decreto ministeriale sulle aziende gasivore è fermo da 3 anni. Lo avevo strutturato quando ero al Mise. È alla f… - Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Sono d’accordo con #Cingolani:il suo compito e’ finito al ministero. Ha scritto un #Pnrr che non investe nel trasport… - NuovaItalia4 : RT @itsmeback_: 'Roberto Cingolani, il ministro per la transizione ecologica del governo dei migliori si è dimesso. Giustamente, meglio and… - GessaMarta : RT @byoblu: Il Tribunale di Reggio Emilia contesta a Giuseppe Conte il primo lockdown. Secondo alcuni docenti la narrazione sul green-pass… -