Il Milan ha pronto l'erede di Kessié: è la sorpresa del campionato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Milan vigila sul mercato e si prepara ad un eventuale addio con Kessié: nel mirino, c'è già il sostituto scelto da Maldini e Pioli Prima Donnarumma, poi Calhanoglu: il fantasma delle scadenze contrattuali perseguita il Milan. E adesso, i rossoneri sono costretti a fare i conti con la situazione Kessié. Il rinnovo con la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

