Il governo studia un nuovo decreto anti Covid: super green pass per tutti i lavoratori (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dovrebbe arrivare già a inizio anno, con un consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato già il 5 gennaio, l'ulteriore estensione del super green pass al mondo del lavoro: il governo, secondo quanto si apprende, sta studiando come procedere, valutando le complessità nei vari settori.

