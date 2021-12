Il Governo riduce la capienza negli stadi, il Napoli blocca la vendita dei biglietti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Governo fa marcia indietro e rivede la decisione sugli stadi. Inizialmente si era parlato di una capienza mantenuta al 75%, con ingresso obbligatorio con mascherina FFP2. L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorno ha invece fatto saltare il banco. Stando al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, negli impianti all’aperto la capienza sarà del 50% con obbligo di mantenere il distanziamento, occupando i posti a “scacchiera“. Per gli impianti al chiuso, invece, si scende a una capienza massima pari al 35%. Una decisione che ha portato il Napoli a stoppare la vendita dei biglietti per i prossimi impegni ufficiali. “In ottemperanza alle nuove ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilfa marcia indietro e rivede la decisione sugli. Inizialmente si era parlato di unamantenuta al 75%, con ingresso obbligatorio con mascherina FFP2. L’aumento dei contagi registratoultimi giorno ha invece fatto saltare il banco. Stando al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri,impianti all’aperto lasarà del 50% con obbligo di mantenere il distanziamento, occupando i posti a “scacchiera“. Per gli impianti al chiuso, invece, si scende a unamassima pari al 35%. Una decisione che ha portato ila stoppare ladeiper i prossimi impegni ufficiali. “In ottemperanza alle nuove ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Governo riduce la #Capienza negli #Stadi, il ##Napoli blocca la vendita dei biglietti **… - la_jangiacomo : RT @goaware5: @Palazzo_Chigi Il green pass non ha minimamente fermato il contagio e si decide di estenderlo ad altri settori. La quarantena… - Mimmo30273141 : RT @goaware5: @Palazzo_Chigi Il green pass non ha minimamente fermato il contagio e si decide di estenderlo ad altri settori. La quarantena… - SabriBenetazzo : RT @goaware5: @Palazzo_Chigi Il green pass non ha minimamente fermato il contagio e si decide di estenderlo ad altri settori. La quarantena… - Marisab79879802 : RT @goaware5: @Palazzo_Chigi Il green pass non ha minimamente fermato il contagio e si decide di estenderlo ad altri settori. La quarantena… -