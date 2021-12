Il governo autorizza i tamponi antigenici, ma sono poco affidabili (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mentre incalza il dibattito sulla validità dei test antigenici venduti nelle farmacie, il governo ha appena deciso di riconoscerne la validità per iniziare o interrompere la quarantena al posto dei tamponi molecolari. Una decisione poco scientifica e presa in emergenza a causa dell’aumento dei contagi che ha mandato i pochi laboratori presenti sul territorio nazionale (circa 50) in sofferenza, facendo saltare addirittura il tracciamento. Come abbiamo scritto, soprattutto con l’arrivo della nuova variante Omicron, i test antigenici potrebbero dare una percentuale di falsi negativi. Ma la priorità adesso è solo quella di porre rimedio al nuovo drammatico scenario che ancora una volta ha trovato il governo impreparato. I test antigenici hanno una performance clinica ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mentre incalza il dibattito sulla validità dei testvenduti nelle farmacie, ilha appena deciso di riconoscerne la validità per iniziare o interrompere la quarantena al posto deimolecolari. Una decisionescientifica e presa in emergenza a causa dell’aumento dei contagi che ha mandato i pochi laboratori presenti sul territorio nazionale (circa 50) in sofferenza, facendo saltare addirittura il tracciamento. Come abbiamo scritto, soprattutto con l’arrivo della nuova variante Omicron, i testpotrebbero dare una percentuale di falsi negativi. Ma la priorità adesso è solo quella di porre rimedio al nuovo drammatico scenario che ancora una volta ha trovato ilimpreparato. I testhanno una performance clinica ...

