Il gioco diplomatico cinese sull’Ucraina

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Quanto sta accadendo ai confini con l’Ucraina non riguarda solamente il “fronte europeo”, ma ha ripercussioni globali in quanto interessa direttamente l’unica potenza mondiale rimasta, gli Stati Uniti, che sono impegnati in un doppio confronto su due scacchieri molto lontani: da una parte con la Russia, dall’altra con la Cina. Proprio il dragoneha InsideOver.

Advertising

AntalJonathan : @DragonflyDr Ovvio. Anche perché non sono saccente. Poco diplomatico, testardo, ma mi metto in gioco. Anche se a… -

Ultime Notizie dalla rete : gioco diplomatico

Inside Over

... è firmato dall'agenzia di design danese Kontrapunkt: un logo multicolor come undi ... nelle notti della Swinging London, l'amore di una vita: ilfrancese conte Henri de Laborde de ...Lui, in vita, non aveva mai fatto nulla per allontanare da sé questa fama ma, da accortoqual era, se ne giovò. Casaroli non "tradì", agì in piena attuazione dello spirito cristiano, ...Da colomba a falco la parabola del premier Fumio Kishida e il budget record per la difesa. In Giappone la pena capitale è ancora in vigore ...Il più importante diplomatico della storia recente del Vaticano è stato un cardinale posato, attento e dai modi garbati: Agostino Casaroli ...