Il disastro afghano dimostra che aveva ragione Kissinger | l’ordine viene prima della pace

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La vergognosa fineguerra degli Stati Uniti in Afghanistan ha evidenziato in modo plateale le complessità e l’instabilità del Grande Medio Oriente. Gli americani forse potranno consolarsi con il fatto che, quanto meno, hanno potuto andarsene da quella regione problematica perché ormai gli Usa sono autosufficienti dal punto di vista energetico e quindi dipendono molto meno dal petrolio mediorientale. Washington ha imparato a sue spese a non cercare di ricostruire quella regione a immagine e somiglianza dell’America. Se mai in futuro i leader statunitensi fossero tentati di combattervi ancora, presumibilmente avranno scarso sostegno da parte dell’opinione pubblica. Nondimeno, prendere le distanze dal Grande Medio Oriente è più facile a dirsi che a farsi. Se continuerà a portare avanti il suo programma nucleare fino ad arrivare a mettere a punto un’atomica, l’Iran ...

Ultime Notizie dalla rete : disastro afghano

Luce

...ad Islamabad di aver sostenuto il movimento insorto mentre combatteva contro il governo...per un vertice speciale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica volto a discutere del...... sull'onda del successo, stanno intraprendendo relazioni diplomatiche con villaggi e ... L'unica possibilità, per scongiurare uneconomico e umanitario, e in ultima istanza uno scontro ...Intervista alla Cnn. Dopo le Olimpiadi del 2004, i fondamentalisti la “volevano morta”. Dal 2011 vive in Canada , ora si batte affinché il mondo non dimentichi di loro ...Il Pakistan lancia l'allarme: esodo di massa di rifugiati afghani. Oltre 22,8 milioni di persone in Afghanistan sono costrette alla fame ...