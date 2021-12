Il danno irreparabile

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Rina Amiri è una diplomatica tosta, scappata dall’Afghanistan con la sua famiglia negli anni Settanta, fiduciosa quando suo padre le diceva “torneremo”, molto attiva nel difendere il popolo afghano e critica, criticissima, nei confronti del ritiro voluto da Joe Biden quest’estate, frettoloso e catastrofico e, ha detto lei in un’intervista non molto promettente per quel che riguarda la sua idea della potenza americana, “dolorosamente freddo” nei confronti dello strazio degli afghani. Bene ha fatto dunque l’Amministrazione Biden a nominare una figura come la Amiri come inviata in Afghanistan per i diritti delle donne: c’è competenza e c’è piglio. Il problema è che questa nomina annunciata ieri – assieme a quella di Stephanie Foster come consigliere speciale del dipartimento di stato sempre per i diritti delle donne afghane – è un altro tocco cosmetico a un disastro irrimediabile. I ...