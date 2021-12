Il Covid e l’influenza assieme è “Flurona”: primo caso registrato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una donna incinta e prossima al parto ha contratto sia il Covid e sia l’influenza, insieme. Il caso è stato registrato in Israele ed è stato chiamato ‘Flurona‘, termine che sta appunto ad indicare un soggetto colpito da entrambe le malattie nel medesimo momento (Il nome attribuito alla co-infezione è un mix della parola flu – influenza in inglese – e coronavirus). A dare notizia della vicenda è il sito Ynet. Secondo quanto trapelato fino ad ora, una donna partoriente, nel corso della gravidanza, è stata trovata positiva alle due infezioni durante delle analisi che sono state condotte all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. Secondo il nosocomio – citato da Ynet – la giovane madre, che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, si sente bene e dovrebbe essere dimessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una donna incinta e prossima al parto ha contratto sia ile sia, insieme. Ilè statoin Israele ed è stato chiamato ‘‘, termine che sta appunto ad indicare un soggetto colpito da entrambe le malattie nel medesimo momento (Il nome attribuito alla co-infezione è un mix della parola flu – influenza in inglese – e coronavirus). A dare notizia della vicenda è il sito Ynet. Secondo quanto trapelato fino ad ora, una donna partoriente, nel corso della gravidanza, è stata trovata positiva alle due infezioni durante delle analisi che sono state condotte all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. Secondo il nosocomio – citato da Ynet – la giovane madre, che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, si sente bene e dovrebbe essere dimessa ...

