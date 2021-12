Il “Coast to coast” del 25enne che voleva uccidere Biden e Fauci (Di giovedì 30 dicembre 2021) Kuachua Brillion Xiong, 25 anni, era diretto dalla California alla Casa Bianca. voleva “uccidere le persone al potere”. Aveva con sé un fucile AR-15, un semiautomatico piuttosto comune negli Stati Uniti, utilizzato in molte stragi commesse nel Paese, compresa quella di San Bernardino, in California, nel 2016. Nato a Merced, città nel cuore della California definita la “porta” del parco Yosemite, Xiong è stato arrestato la scorsa settimana per guida pericolosa sulla Interstate 80 nella contea di Cass, in Iowa. Nel veicolo, che il procuratore del Distretto Sud dell’Iowa ha definito “vissuto”, sono state ritrovate diverse lattine vuote di una bevanda energetica, scatole di munizioni, caricatori, kit medici, un rampino e un giubbotto antiproiettile. Il navigatore era impostato sulla Casa Bianca. Xiong aveva anche una “lista di obiettivi”, una serie di ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Kuachua Brillion Xiong, 25 anni, era diretto dalla California alla Casa Bianca.le persone al potere”. Aveva con sé un fucile AR-15, un semiautomatico piuttosto comune negli Stati Uniti, utilizzato in molte stragi commesse nel Paese, compresa quella di San Bernardino, in California, nel 2016. Nato a Merced, città nel cuore della California definita la “porta” del parco Yosemite, Xiong è stato arrestato la scorsa settimana per guida pericolosa sulla Interstate 80 nella contea di Cass, in Iowa. Nel veicolo, che il procuratore del Distretto Sud dell’Iowa ha definito “vissuto”, sono state ritrovate diverse lattine vuote di una bevanda energetica, scatole di munizioni, caricatori, kit medici, un rampino e un giubbotto antiproiettile. Il navigatore era impostato sulla Casa Bianca. Xiong aveva anche una “lista di obiettivi”, una serie di ...

