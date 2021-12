Il Chelsea registra un rosso di 172 milioni nella stagione 2020-21

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilhato una perdita di 172di euro al 30 giugno 2021, nonostante sia stata incoronata campione d’Europa a maggio. E nonostante un incremento del fatturato di circa 500di euro. A contribuire in massima parte alè stata la perdita quasi totale dei ricavi da stadio, passati dai 90di euro del 2019/20 agli 8,6della scorsa. L’assenza del pubblico ha colpito anche le entrate commerciali, che sono scese a 162di euro. Un calo compensato solo in parte dall’incremento derivante dalle sponsorizzazioni e dai diritti tv. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea registra

Tuttosport

Il Chelsea campione d'Europa ha annunciato perdite per 145,6 milioni di sterline - oltre 173 milioni di euro - al netto delle imposte ...Chelsea bilancio 2021 – L'impatto del coronavirus e delle chiusure continua a farsi sentire nei bilanci delle società. Come riporta il Daily Mail, il Chelsea ha registrato al 30 giugno 2021 un rosso d ...