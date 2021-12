Il brindisi di San Silvestro chiude un anno spumeggiante per le bollicine delle Marche: +58% (Di giovedì 30 dicembre 2021) anno spumeggiante per le bollicine marchigiane, che si apprestano a chiudere il 2021 con un imbottigliato a +58% rispetto al 2020, pari a 360mila bottiglie a denominazione d'origine. Di queste, una su ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 dicembre 2021)per lemarchigiane, che si apprestano are il 2021 con un imbottigliato arispetto al 2020, pari a 360mila bottiglie a denominazione d'origine. Di queste, una su ...

Advertising

infoitinterno : Niente brindisi in piazza, a San Silvestro vietati contenitori e bottiglie in vetro all'aperto - MercurioPsi : RT @carlabrandolini: @MercurioPsi @eugenio_patane Eccola l’entrata MA di San Giovanni chiusa. Ricordo che l’entrata di largo Brindisi (stes… - carlabrandolini : @MercurioPsi @eugenio_patane Eccola l’entrata MA di San Giovanni chiusa. Ricordo che l’entrata di largo Brindisi (s… - ER_Notizie : Niente brindisi in piazza, a San Silvestro vietati contenitori e bottiglie in vetro all'aperto… - news_rimini : Niente brindisi in piazza, a San Silvestro vietati contenitori e bottiglie in vetro all'aperto -