Il 2021 del ciclismo azzurro | l’anno della consacrazione di Filippo Ganna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nell’universo dei più grandi c’è anche. Nel mondo del, con nomi importanti e altisonanti nella storia italiana, tra cui Marco Pantani e Vincenzo Nibali, c’è anche l’campione olimpico. Un nome che porta fortuna ai Giochi di Tokyo, nella splendida estatedello sport italiano. Dopo Tortu, che trionfa nella 4×100 nell’atletica dei record, anche il ciclista ha vinto e di nuovo in squadra. Una Italia Team che conquista applausi e consensi, anche nel dicembre a un passo dal. ‘Top’ come è chiamato negli ambienti delha vissuto un anno eccezionale. Non solo con il titolo mondiale su strada avuto, e l’oro eccezionale nelle Fiandre conquistato sul traguardo, accompagnato da un bronzo altrettanto emozionante ...

... che nell'ultima settimana ha subìto un'impennata, superando quota 320 mila, sia per l'aumentata circolazione virale, sia per l'incrementonumero dei tamponi". Nella settimana dal 22 al 28 ...... ma lo dico a coloro che non sono vaccinati, ci sono pochissime possibilità che riusciate a superare questo periodo, la circolazionevirus è troppo veloce'. Leggi Anche Francia, 208mila contagi ...Il sipario ormai è quasi sceso sulle letture del 2021. Totale libri letti nell’anno: 60 di cui 22 tra romanzi e volumi di poesia e 38 saggi.Don’t Look Up o non Don’t Look Up? Questo è il dilemma, o almeno al momento pare essere la questione di vita o di morte che fa discutere pubblico e critica. Adam McKay, regista col talento di essere d ...