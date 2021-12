Ignazio Visco | “Sull’inflazione stiamo attenti | i rischi non sono solo al rialzo Italia stabile se guarda avanti”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il governatore della Banca d’: «Continuità per la politica monetaria della Bce nel 2022, il Paese ha una capacità di crescita che può compensare l’aumento del debito e ridurre le tensioni sociali»

Advertising

andytuit : '..la Commissione di inchiesta sulle #banche, presieduta da Carla Ruocco, dovrebbe sentire direttamente il governat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Visco

La Stampa

...ruolo dell'allora ministro sottosegretario alla Presidenza Maria Elena Boschi nel salvataggio di Banca Etruria piuttosto che la riconferma stessa del Governatore della Banca d'Italia...Tra questi troviamo anche il governatore della Banca d'Italia,, che si è esercitato assieme a Giordano Zevi, sempre dell'autorità di vigilanza, sulle aspettative in economia. Con la ...Il 2022 inizierà con due convocazioni importanti per la Commissione parlamentare d'inchiesta-bis sul sistema bancario italiano ...Siamo portati a pensare che il digitale caratterizzerà il mondo che verrà. Addirittura esiste in Italia un ministero intitolato alla ...