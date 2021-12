Ida Platano sbotta sui Social | “Basta | avete rotto! La mia pazienza ha un limite e…”

Advertising

asfaltofresco : vogliamo ida platano nella room - kfriedstripper : ida platano anche in questa room - pollettaa_ : RAGA SORRISO GRANDE PER IDA PLATANO - GossipeTrash : Lo sfogo di Ida Platano - zazoomblog : Uomini e Donne Ida Platano reagisce alle critiche: “Sono stufa” [FOTO] - #Uomini #Donne #Platano #reagisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

è giunta al punto di rottura, stanca di dover giustificare il suo essere madre e conciliarlo con la figura di donna in cerca dell'amore in Tv, tanto che sembra che questa volta sia pronta ...Sotto i riflettori finisce di nuovo uno dei volti più noti del trono over del programma,; in questa prima parte del dating show, pare essere stata confermata la sua sfortuna in amore, ...Ida Platano, dama storica della trasmissione Uomini e Donne di maria De Filippi, sbotta sui social dopo i continui attacchi ricevuti ...Ida Platano: volto storico del parterre femminile di UeD. Spunta una foto della dama prima della sua partecipazione al programma ...