I ragazzi nell'anno nuovo, tra solitudine, sogni e speranze (Di giovedì 30 dicembre 2021) Care ragazze e cari ragazzi, mi rivolgo a voi in questi ultimi giorni del 2021, in questo tempo ancora attraversato da smarrimento e solitudine, in questa stagione storica così complicata che solo l’amore può aiutarci ad affrontare, l’amore per voi e per gli altri, a voi che siete stati chiamati, anche in quest’ultimo anno, a testimoniare la bellezza di una gioventù consapevole e responsabile, a voi che siete un dono immenso per la nostra comunità, a voi che con le vostre scelte potete essere protagonisti di un sano vivere civile, indispensabile per fronteggiare le conseguenze di una crisi senza precedenti. Se ci soffermiamo a pensare a ciò che da due anni sta accadendo nel nostro Paese – così come in tanti altri Paesi del mondo – non possiamo non notare che tutto ciò che ci circonda sembra aver cambiato aspetto: persone, luoghi, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Care ragazze e cari, mi rivolgo a voi in questi ultimi giorni del 2021, in questo tempo ancora attraversato da smarrimento e, in questa stagione storica così complicata che solo l’amore può aiutarci ad affrontare, l’amore per voi e per gli altri, a voi che siete stati chiamati, anche in quest’ultimo, a testimoniare la bellezza di una gioventù consapevole e responsabile, a voi che siete un dono immenso per la nostra comunità, a voi che con le vostre scelte potete essere protagonisti di un sano vivere civile, indispensabile per fronteggiare le conseguenze di una crisi senza precedenti. Se ci soffermiamo a pensare a ciò che da due anni sta accadendo nel nostro Paese – così come in tanti altri Paesi del mondo – non possiamo non notare che tutto ciò che ci circonda sembra aver cambiato aspetto: persone, luoghi, ...

