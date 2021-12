“I fratelli De Filippo” | il vero motivo del sangue amaro stasera in prima tv

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Questo natale si è presentato come comanda Iddio. Co’ tutti i sentimenti si è presentato.” Una roccia pronta a intenerirsi. È Lucariello, il personaggio ideato da Eduardo De, in “Natale in casa Cupiello“. Lui che con sciarpe, mutandoni di lana, sotto le coperte dentro il letto, si ‘scetava’ tremante di freddo. “Voglio i tubetti con i fagioli“, ripeteva da napoletano convinto. Arma il presepe, un recipiente di latta con la colla Cervione scaldata, per assemblare sugheri e cartapesta. Antiche scene, che hanno tepore da poter scaldare i cuori. Il suo ‘segreto’, è qualcosa che a che fare con l’umiltà, è il sentirsi ancora innocente; è conservare intatta ‘l’inadeguatezza’, quell’imbranato eche ha dentro. Che fa restare giovani. Che più sembra ti faccia sentire emarginato, più ti rende autentico. Il filmin ...

Advertising

Raiofficialnews : In prima visione su @RaiUno, la storia di Eduardo, Peppino e Titina in un film-evento di Sergio Rubini: “I fratelli… - redazionetvsoap : #ifratellidefilippo #30dicembre #film #fiction Un film-evento #staseraintv nel #primetime di #rai1! Ecco le… - michemar48 : Il consiglio della serata di giovedì 30 dicembre di - RollingStoneita : ‘I fratelli De Filippo’ – stasera su Rai1 – racconta la ‘band’ che ha cambiato il teatro #30dicembre - GuidaTVPlus : 30-12-2021 21:25 #Rai1 I fratelli De Filippo #FilmDrammatico #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : fratelli Filippo

Pagine: 1 2 AvantiIndietro Stasera su Rai 1 alle 21.25 IDeUn film che racconta la storia e gli inizi della carriera di tre leggende del teatro: Titina (Anna Ferraioli Ravel, 33), Eduardo (Mario Autore) e Peppino De(Domenico Pinel ...Dein tv questa sera in prima serata su Rai Uno . Diretto da Sergio Rubini, IDeè la storia di un riscatto o, ancora meglio, come si dice a Napoli con grande ...Anticipazioni film I FRATELLI DE FILIPPO, in onda giovedì 30 dicembre 2021 in prima serata su Rai 1 Giovedì 30 dicembre su Rai 1 va in onda I fratelli De Filippo, film biografico diretto da Sergio ...In prima serata su Rai Uno "I fratelli De Filippo", il film di Rubini dedicato ad Eduardo, Peppino e Titina visto in anteprima al cinema ...