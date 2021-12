I FRATELLI DE FILIPPO: IL FILM EVENTO SU UNA FAMIGLIA SGANGHERATA CHE ALLA FINE CE LA FA (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una storia di riscatto, speranza e talento. Ovvero “I FRATELLI De FILIPPO”, il FILM EVENTO diretto da Sergio Rubini che va in onda questa sera, giovedì 30 dicembre, alle 21.30 su Rai1. È l’inizio del Novecento e i tre FRATELLI Peppino, Titina ed Eduardo vivono con la bella e giovane madre, Luisa De FILIPPO. In FAMIGLIA un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. ALLA morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani Titina Eduardo e Peppino, “zio” ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una storia di riscatto, speranza e talento. Ovvero “IDe”, ildiretto da Sergio Rubini che va in onda questa sera, giovedì 30 dicembre, alle 21.30 su Rai1. È l’inizio del Novecento e i trePeppino, Titina ed Eduardo vivono con la bella e giovane madre, Luisa De. Inun padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello “zio” Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro.morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Ai tre giovani Titina Eduardo e Peppino, “zio” ...

