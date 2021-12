I dubbi dei tifosi di Roma e Lazio sull'Olimpico intitolato a Paolo Rossi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - La proposta di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi, l'indimenticato centravanti dell'Italia al trionfale Mundial del 1982, per ora non raccoglie consensi unanimi tra i tifosi delle due squadre che giocano nell'impianto: la Roma e la Lazio. Il tema è delicato, si tratta di uno dei calciatori più amati in Italia degli ultimi decenni: un campione gentile, bomber tra la metà degli anni Settanta e Ottanta con le maglie di Vicenza e Juventus, scolpito nell'immaginario collettivo per la sua tripletta contro il Brasile al secondo turno dei Mondiali di Spagna. Un grande sportivo, venuto a mancare a dicembre dello scorso anno. Allora perché l'ipotesi suscita perplessità? La contestazione più ricorrente è che le gesta calcistiche del centravanti sono ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - La proposta di intitolare lo stadiodi, l'indimenticato centravanti dell'Italia al trionfale Mundial del 1982, per ora non raccoglie consensi unanimi tra idelle due squadre che giocano nell'impianto: lae la. Il tema è delicato, si tratta di uno dei calciatori più amati in Italia degli ultimi decenni: un campione gentile, bomber tra la metà degli anni Settanta e Ottanta con le maglie di Vicenza e Juventus, scolpito nell'immaginario collettivo per la sua tripletta contro il Brasile al secondo turno dei Mondiali di Spagna. Un grande sportivo, venuto a mancare a dicembre dello scorso anno. Allora perché l'ipotesi suscita perplessità? La contestazione più ricorrente è che le gesta calcistiche del centravanti sono ...

