I dubbi dei tifosi di Roma e Lazio sull' Olimpico intitolato a Paolo Rossi

AGI - La proposta di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi, l'indimenticato centravanti dell'Italia al trionfale Mundial del 1982, per ora non raccoglie consensi unanimi tra i tifosi delle due squadre che giocano nell'impianto: la Roma e la Lazio. Il tema è delicato, si tratta di uno dei calciatori più amati in Italia degli ultimi decenni: un campione gentile, bomber tra la metà degli anni Settanta e Ottanta con le maglie di Vicenza e Juventus, scolpito nell'immaginario collettivo per la sua tripletta contro il Brasile al secondo turno dei Mondiali di Spagna. Un grande sportivo, venuto a mancare a dicembre dello scorso anno. Allora perché l'ipotesi suscita perplessità? La contestazione più ricorrente è che le gesta calcistiche del centravanti sono ...

Ultime Notizie dalla rete : dubbi dei Paul Merson duro: 'Rangnick dovrebbe mettere da parte Cristiano Ronaldo allo United' La stella portoghese continua a fare gol ma lascia tanti dubbi sulla sua effettiva utilità al gioco ... E ancora sui Red Devils : "Ovviamente il Manchester United ha dei problemi. Ma credo che sarà ...

Tagli capelli 2022: i nuovi hairstyle corti, medi e lunghi di tendenza ... voluttuosi e morbidi secondo il trend dei Liquid Hair oppure ribelli e con maxi frangia. Curiose ... non ci sono dubbi. Si chiama sliced bob il caschetto corto e pari leggermente sfilato al mento che ...

Scuole verso la riapertura. Le paure delle famiglie ei dubbi dei presidi Romasette.it Insigne lascia il Napoli: l'annuncio è imminente, possibile conferenza stampa Al termine della stagione Lorenzo Insigne lascerà il Napoli e approderà in Canada, dove vestirà la maglia del Toronto FC e comincerà una nuova avventura professionale in MLS. Il Corriere dello Sport n ...

ICARDI VORREBBE LA JUVE, MA... Sembra quasi certo: Mauro Icardi vorrebbe la Juventus, a Torino verrebbe molto, ma molto volentieri.L'attaccante argentino sembra aver dato indicazioni molto chiare su quello che vorrebbe fare, ...

