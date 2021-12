I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi sono raddoppiati, c'è stato un aumento dei ricoveri in terapia intensiva e la provincia con l'incidenza più alta è stata Milano Leggi su ilpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) I contagi sono raddoppiati, c'è stato un aumento dei ricoveri in terapia intensiva e la provincia con l'incidenza più alta è stata Milano

Advertising

borghi_claudio : Dati di ieri sul tracciamento positivi regione Toscana. Unici due decessi registrati avevano 3 dosi. Rispetto alla… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 30.810. Le… - Ruffino_Lorenzo : Per provare l'efficacia dei vacci non serve inventarsi i dati scrivendo cose false. La narrazione della 'pandemia d… - 76sogni : @692Troll @noitre32 No ma veramente guardate dati della Nigeria?come siete messi? - sopportotecnico : Parliamo anche di come i 'ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica' della #GDPR sono il grimaldello… -