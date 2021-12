I 60 anni di Stefano Bonometti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Giornale di Brescia realizza un pezzo, di cui vi proponiamo un estratto, dedicato a Stefano Bonometti, bandiera delle rondinelle che compie sessant’anni. Il 30 dicembre 1961 nasce un pezzo di storia del Brescia Calcio. Si tratta di Stefano Bonometti, cuore e bandiera delle rondinelle di allora, tra le quali approda nel 1978 nel settore delle giovanili. Con l’eccezione di una mezza stagione ad Ancona nel campionato del 1990/91, Bonometti veste la maglia biancoblu fino a fine carriera, nel 1996. Detiene il record di presenze con la maglia delle rondinelle: 422 partite in campionato e 53 partite in Coppa Italia. Con il Brescia ha conquistato quattro promozioni e come capitano anche il Trofeo Anglo-Italiano nel ’94, in una storica giornata a Wembley. Nel 1996, quando appende le ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Giornale di Brescia realizza un pezzo, di cui vi proponiamo un estratto, dedicato a, bandiera delle rondinelle che compie sessant’. Il 30 dicembre 1961 nasce un pezzo di storia del Brescia Calcio. Si tratta di, cuore e bandiera delle rondinelle di allora, tra le quali approda nel 1978 nel settore delle giovanili. Con l’eccezione di una mezza stagione ad Ancona nel campionato del 1990/91,veste la maglia biancoblu fino a fine carriera, nel 1996. Detiene il record di presenze con la maglia delle rondinelle: 422 partite in campionato e 53 partite in Coppa Italia. Con il Brescia ha conquistato quattro promozioni e come capitano anche il Trofeo Anglo-Italiano nel ’94, in una storica giornata a Wembley. Nel 1996, quando appende le ...

