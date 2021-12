I 5 segnali indicati da Kaspersky che dimostrano che avete a che fare con dei truffatori

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco Nessun gamer, investitore di criptovalute o acquirente online è al sicuro dai. Ma non importa chi sia la vittima o quanto sofisticato sia lo schema, c’è sempre un modo per scoprire la frode prima che sia troppo tardi. Oggi esamineremo cinquecomuni di truffe online per aiutarvi a evitare il pericolo. 1. Bastone o carota Ispesso giocano con l’avidità o sulla paura. Nel primo caso, promettono alla potenziale vittima la luna e le stelle, per esempio, un grande pagamento del governo o criptovalute gratuite. Nel secondo, usano l’intimidazione, come la minaccia di rovinare la reputazione del sito web della sua azienda. In entrambi i casi, i criminali informatici stanno cercando di mandare in tilt la capacità della loro vittima di rispondere razionalmente. Se, dopo aver letto un’e-mail di questo tipo, vi ...