House of the Dragon, George R.R. Martin ha visto il primo episodio: "Non resterete delusi" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo scrittore George R.R. Martin ha visto il primo episodio di House of the Dragon e ha condiviso online il proprio entusiasmo. House of the Dragon è una delle serie più attese del 2022 e George R.R. Martin, autore della saga da cui è tratta, ha avuto l'occasione di vedere un montaggio provvisorio del primo episodio. La reazione dello scrittore, condivisa sul suo blog, è particolarmente entusiastica e alimenterà sicuramente le aspettative dei fan del mondo fantasy. George R.R. Martin online ha scritto: "Sto aspettando con una certa trepidazione House of the Dragon. Non sono molto obiettivo. E so molto di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo scrittoreR.R.haildiof thee ha condiviso online il proprio entusiasmo.of theè una delle serie più attese del 2022 eR.R., autore della saga da cui è tratta, ha avuto l'occasione di vedere un montaggio provvisorio del. La reazione dello scrittore, condivisa sul suo blog, è particolarmente entusiastica e alimenterà sicuramente le aspettative dei fan del mondo fantasy.R.R.online ha scritto: "Sto aspettando con una certa trepidazioneof the. Non sono molto obiettivo. E so molto di ...

