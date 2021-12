Honda e Red Bull fianco a fianco: “Verstappen per il titolo nel 2022” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Fine dell’attività nel Circus per Honda nel 2022. Proprio nel 2015 la casa giapponese era nuovamente entrata con la McLaren in F1. Atteso ritorno per la scuderia di Woking, impaziente di rivivere il glorioso passato con la Honda, con tante speranze anche per l’ex pilota Ferrari Fernando Alonso. Aspettative però non confermate per il due volte iridato, vista una power unit Honda piuttosto impotente nel 2015 e 2016. Rapporti poi chiusi con la McLaren, nonostante il salto di qualità del 2017. Solido il legame con la Red Bull, culminato in una stagione 2021 senza precedenti. Straordinari risultati che hanno spinto così la casa nipponica a seguire comunque da vicino la Red Bull nel 2022: “Vogliamo che Verstappen lotti per il mondiale anche il prossimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Fine dell’attività nel Circus pernel. Proprio nel 2015 la casa giapponese era nuovamente entrata con la McLaren in F1. Atteso ritorno per la scuderia di Woking, impaziente di rivivere il glorioso passato con la, con tante speranze anche per l’ex pilota Ferrari Fernando Alonso. Aspettative però non confermate per il due volte iridato, vista una power unitpiuttosto impotente nel 2015 e 2016. Rapporti poi chiusi con la McLaren, nonostante il salto di qualità del 2017. Solido il legame con la Red, culminato in una stagione 2021 senza precedenti. Straordinari risultati che hanno spinto così la casa nipponica a seguire comunque da vicino la Rednel: “Vogliamo chelotti per il mondiale anche il prossimo ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | #Honda: “#Verstappen e #Red Bull da titolo anche nel 2022” - FormulaPassion : Yamamoto (#Honda): “Mai pensato di rimanere in #F1” - Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Il quarto capitolo Honda in #F1: sette anni di fatica e determinazione, dai problemi di affidabilità al titolo con la Red… - Italiaracing : Il quarto capitolo Honda in #F1: sette anni di fatica e determinazione, dai problemi di affidabilità al titolo con… - meton10 : Bugatti Chiron vs Red Bull Honda -

Ultime Notizie dalla rete : Honda Red 30 dicembre 1997 - Nasce a Rimini Enea Bastianini, campione del mondo di moto ...Passa poi a gareggiare nel trofeo dedicato alle Honda NSF250R, ottenendo il titolo nazionale nel 2012. Enea Bastianini intervistato da Icaro Tv nel 2009 Dopo aver corso nella stagione 2013 nella Red ...

Yamamoto (Honda): 'Hamilton ha avuto fortuna nel 2021' - FormulaPassion.it Il team tedesco si è ugualmente aggiudicato il campionato costruttori, ma l'affermazione dell'olandese ha regalato gioie e soddisfazioni alla Red Bull ed alla Honda , ormai pronta a lasciare ...

F1, Red Bull: Horner applaude l’affidabilità di Honda Virgilio Sport Yamamoto (Honda): “Hamilton ha avuto fortuna nel 2021” L'amministratore delegato di Honda Racing ha ripercorso l'ultima stagione del maggior avversario della Red Bull, analizzando uno dei casi in cui è stato assistito dalla buona sorte ...

F1, Red Bull: Horner applaude l’affidabilità di Honda Il Team Principal della scuderia austriaca ha applaudito la solidità dei motori della casa giapponese, uno dei fattori che ha consentito a Max Verstappen di conquistare il titolo mondiale.

...Passa poi a gareggiare nel trofeo dedicato alleNSF250R, ottenendo il titolo nazionale nel 2012. Enea Bastianini intervistato da Icaro Tv nel 2009 Dopo aver corso nella stagione 2013 nella...Il team tedesco si è ugualmente aggiudicato il campionato costruttori, ma l'affermazione dell'olandese ha regalato gioie e soddisfazioni allaBull ed alla, ormai pronta a lasciare ...L'amministratore delegato di Honda Racing ha ripercorso l'ultima stagione del maggior avversario della Red Bull, analizzando uno dei casi in cui è stato assistito dalla buona sorte ...Il Team Principal della scuderia austriaca ha applaudito la solidità dei motori della casa giapponese, uno dei fattori che ha consentito a Max Verstappen di conquistare il titolo mondiale.