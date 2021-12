Hockey ghiaccio, ICE Hockey 2021-2022: sorride Valpusteria, Bolzano cade all’extra time (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vittoria e una sconfitta per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE Hockey League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. Valpusteria infatti si è imposta per 2-4 a casa dell’Innsbruck, Bolzano invece si è arresa ai tempi supplementari tra le mura del Villach con il risultato di 4-3. I lupi sono tornati alla vittoria dopo il roboante KO subito dal Dornbirn confezionando una prestazione convincente, passando per prima in vantaggio con la rete siglata da Mantinger al 3:36, rispondendo poi egregiamente al pareggio provvisorio di Mader (5:17) con una doppietta di Stukel, in goal al 4:17 della seconda frazione e al 2:13 della terza; proprio nell’ultimo atto Innsbruck ha cercato di tornare in partita con Jakubitzka, salvo subire ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vittoria e una sconfitta per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICELeaguedisuinfatti si è imposta per 2-4 a casa dell’Innsbruck,invece si è arresa ai tempi supplementari tra le mura del Villach con il risultato di 4-3. I lupi sono tornati alla vittoria dopo il roboante KO subito dal Dornbirn confezionando una prestazione convincente, passando per prima in vantaggio con la rete siglata da Mantinger al 3:36, rispondendo poi egregiamente al pareggio provvisorio di Mader (5:17) con una doppietta di Stukel, in goal al 4:17 della seconda frazione e al 2:13 della terza; proprio nell’ultimo atto Innsbruck ha cercato di tornare in partita con Jakubitzka, salvo subire ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE Hockey 2021 - 2022: sorride Valpusteria, Bolzano cade all'extra time Partita combattutissima invece quella dei foxes , autori di un match perfetto fino al minuto 11:42 del secondo periodo, dove si sono ritrovati addirittura sul 3 - 0 grazie ai goal di Miceli (11:46 del ...

Hockey ghiaccio Ihl1, niente trasferta a Milano per la Valpe il 2 gennaio E'stata rinviata a data da destinarsi la gara di hockey (master Round Ihl1)tra MIlano Bears e ... I torresi torneranno sul ghiaccio casalingo l'8 gennaio, ricevendo il Real Torino. L'incertezza circa ...

Il Bolzano “regala” la vittoria al Villach Il Bolzano getta letteralmente alle ortiche una partita che stava conducendo tranquillamente per 0-3 facendosi rimontare e finendo per perdere clamorosamente ad una manciata di secondi dai tiri di rig ...

