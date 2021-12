Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Ritten perde il big match contro Jesenice, Asiago ora è al terzo posto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ritten perde la partitissima contro la capolista Jesenice e registra la seconda sconfitta consecutiva nel Campionato Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio, venendo adesso tallonata da Asiago che, con il trionfo odierno ai danni del Zeller Eisbaren, si è portata al terzo posto della classifica. Ma andiamo con ordine. Gli uomini di Santeri Heiskanen hanno affrontato a viso aperto i primi della classe, i quali hanno certificato con merito la loro momentanea leadership non lasciando spazio agli avversari, segnando due reti nel primo periodo, nello specifico grazie a Pance (17:06) ed Elo (19:49), e allungando sempre il passo a ogni tentativo di rincorsa da parte dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021)la partitissimala capolistae registra la seconda sconfitta consecutiva nel Campionatodisu, venendo adesso tallonata dache, con il trionfo odierno ai danni del Zeller Eisbaren, si è portata aldella classifica. Ma andiamo con ordine. Gli uomini di Santeri Heiskanen hanno affrontato a viso aperto i primi della classe, i quali hanno certificato con merito la loro momentanea leadership non lasciando spazio agli avversari, segnando due reti nel primo periodo, nello specifico grazie a Pance (17:06) ed Elo (19:49), e allungando sempre il passo a ogni tentativo di rincorsa da parte dei ...

