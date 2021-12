Helmut Marko ci ripensa: “in Brasile la Mercedes era regolare” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come cambiano le cose in un solo anno. Al GP del Brasile, Lewis Hamilton e la Mercedes finiscono nell’occhio del ciclone per una presunta irregolarità nella power unit, con Helmut Marko che si diceva sicuro che il V6 del team di Brackley fosse irregolare. A distanza di oltre un mese dal fattaccio, il consulente della Red Bull si rimangia tutto, ed ammette in un’intervista che l’unità dell’inglese era legale. Un’inversione “a U” degna di un doppiogiochista, che forse cela anche l’intenzione di abbassare i toni dopo una stagione ad altissima tensione. Il weekend brasiliano è stato impegnativo per Hamilton, squalificato dalle qualifiche per problemi all’apertura del DRS. Il sette volte campione ha reagito con una rimonta pazzesca, da 20esimo a quinto, nella Sprint Race. Lewis ha poi vinto la gara ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come cambiano le cose in un solo anno. Al GP del, Lewis Hamilton e lafiniscono nell’occhio del ciclone per una presunta irregolarità nella power unit, conche si diceva sicuro che il V6 del team di Brackley fosse ir. A distanza di oltre un mese dal fattaccio, il consulente della Red Bull si rimangia tutto, ed ammette in un’intervista che l’unità dell’inglese era legale. Un’inversione “a U” degna di un doppiogiochista, che forse cela anche l’intenzione di abbassare i toni dopo una stagione ad altissima tensione. Il weekend brasiliano è stato impegnativo per Hamilton, squalificato dalle qualifiche per problemi all’apertura del DRS. Il sette volte campione ha reagito con una rimonta pazzesca, da 20esimo a quinto, nella Sprint Race. Lewis ha poi vinto la gara ad ...

