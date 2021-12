Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, un nuovo trailer dello speciale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo trailer di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, in arrivo a gennaio su Sky, regala nuovi momenti dell'incontro tra le star della saga. Tra pochi giorni arriverà sugli schermi di tutto il mondo Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart e il nuovo trailer regala molte scene inedite della reunion tanto attesa dai fan. Nel video si assiste infatti all'arrivo delle star, tra abbracci e risate, e gli attori condividono qualche commento alle emozioni provate nel vivere questa esperienza a distanza di 20 anni dall'uscita nei cinema del primo film della saga magica, oltre ad ammettere il proprio stupore all'idea che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildito, in arrivo a gennaio su Sky, regala nuovi momenti dell'incontro tra le star della saga. Tra pochi giorni arriverà sugli schermi di tutto il mondoto Hogwart e ilregala molte scene inedite della reunion tanto attesa dai fan. Nel video si assiste infatti all'arrivo delle star, tra abbracci e risate, e gli attori condividono qualche commento alle emozioni provate nel vivere questa esperienza a distanza di 20 anni dall'uscita nei cinema del primo film della saga magica, oltre ad ammettere il proprio stupore all'idea che ...

Advertising

trash_italiano : Dal 6 gennaio maratona di Harry Potter su Italia 1 - brianaadelyn : RT @nanimdez: @fersa_04 ok pero una peli de Harry Potter?????????? - pollettaa_ : il modo in cui la mia famiglia è ossessionata da harry potter e siamo tutti fieramente di case diverse?? - tobehonestof : RT @voidxfanboy: per chi non sapesse dove guardare la reunion di Harry Potter: ?? #ReturnToHogwarts - nanimdez : @fersa_04 ok pero una peli de Harry Potter?????????? -