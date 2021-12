Hamilton, silenzio assordante. È realistico che dica addio? Il fratello: 'Solo un break' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Che fine ha fatto Lewis Hamilton ? La sua ultima apparizione pubblica risale al 17 dicembre, immortalato dalle telecamere della Mercedes, mentre incontra i dipendenti delle due sedi di Brackley e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Che fine ha fatto Lewis? La sua ultima apparizione pubblica risale al 17 dicembre, immortalato dalle telecamere della Mercedes, mentre incontra i dipendenti delle due sedi di Brackley e ...

Gazzetta_it : Hamilton, silenzio assordante. È realistico che dica addio? - marcocardoni87 : Che fine ha fatto #Hamilton? Perché questo silenzio? Che è successo a Lewis? Si ritirerà o non si ritirerà? Tornerà… - Motorsport_IT : #F1 | Wolff: 'Il silenzio di Hamilton dovuto ad un forte calo emotivo' #Formula1 - infoitsport : Wolff: “Hamilton in silenzio perché non ha parole” - SilviaNap13 : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT Cosa si nasconde dietro il silenzio di Lewis Hamilton? -