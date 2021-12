“Ha già detto sì” | Juventus | affare clamoroso col Barcellona

Leggi su serieanews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Rivoluzione in vista per la: Morata può andare subito al. Contatti in corso, il giocatore è pronto a partire. Si prepara alla rivoluzione la. Tra i tanti nomi destinati a partire nei prossimi giorni, a sorpresa, si è aggiunto pure quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo, come riporta ‘As’, non è felice Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.