Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana mostra delle foto dal set in versione Gamora (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attrice Zoe Saldana, su Instagram, ha condiviso delle foto che la ritraggono in versione Gamora sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3. Zoe Saldana ha regalato ai fan la prima foto che la ritrae nuovamente nel ruolo di Gamora in occasione delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3. Il nuovo capitolo della saga diretta da James Gunn, dopo numerosi ostacoli che hanno compreso anche il licenziamento del regista, è attualmente in fase di produzione. Dal set di Guardians of the Galaxy Vol. 3 sono già emersi qualche scatti grazie a Chris Pratt e Will Poulter e Zoe Saldana ha ora regalato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attrice Zoe, su Instagram, ha condivisoche la ritraggono insul set diVol. 3. Zoeha regalato ai fan la primache la ritrae nuovamente nel ruolo diin occasioneriprese diVol. 3. Il nuovo capitolosaga diretta da James Gunn, dopo numerosi ostacoli che hanno compreso anche il licenziamento del regista, è attualmente in fase di produzione. Dal set di Guardians of the Galaxy Vol. 3 sono già emersi qualche scatti grazie a Chris Pratt e Will Poulter e Zoeha ora regalato ...

