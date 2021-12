Guardia Reale calpesta un bambino durante la marcia: immagini shock – VIDEO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ha dell’incredibile l’incidente che è avvenuto a Londra, dove una pattuglia di Coldstream Guards stava marciando in una pattuglia di routine. Leggi anche -> La Regina in vacanza non viene riconosciuta dai turisti: la sua (impeccabile) risposta Una delle due guardie durante la marcia si è ritrovata inaspettatamente un bambino davanti e lo ha letteralmente travolto pestandogli il piede e facendolo cadere a terra. La Guardia a quel punto ha scavalcato il corpo del bambino e ha continuato la sua marcia. La comunicazione ufficiale, in merito a quanto accaduto alla Torre di Londra, riporta che le Guardie di servizio “avevano avvertito il pubblico che si stava avvicinando una pattuglia”. Stando a quanto riportato da un portavoce dell’esercito il ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ha dell’incredibile l’incidente che è avvenuto a Londra, dove una pattuglia di Coldstream Guards stavando in una pattuglia di routine. Leggi anche -> La Regina in vacanza non viene riconosciuta dai turisti: la sua (impeccabile) risposta Una delle due guardielasi è ritrovata inaspettatamente undavanti e lo ha letteralmente travolto pestandogli il piede e facendolo cadere a terra. Laa quel punto ha scavalcato il corpo dele ha continuato la sua. La comunicazione ufficiale, in merito a quanto accaduto alla Torre di Londra, riporta che le Guardie di servizio “avevano avvertito il pubblico che si stava avvicinando una pattuglia”. Stando a quanto riportato da un portavoce dell’esercito il ...

