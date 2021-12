Gruppo Renault, Mobilize si sviluppa in Brasile (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mobilize, quarta marca del Gruppo Renault, che propone servizi flessibili di mobilità, energia e dati, intende essere presente anche in Brasile, dove il mercato delle nuove mobilità è in crescita. Tutto è cominciato nel 2019, con una sperimentazione che ha coinvolto i dipendenti di Renault Brasile, a cui è stata messa a disposizione una flotta di veicoli per uso privato la sera ed il weekend. Grazie al successo di questo test, dal 2020, sono stati proposti alle aziende ed agli enti pubblici servizi di mobilità condivisa, con veicoli elettrici e termici.La Federazione delle Industrie del Paranà (FIEP) è stata tra le prime a procurare ai suoi team una flotta di veicoli elettrici e termici. Sono seguite anche altre aziende ed istituzioni. L’ultima in ordine di tempo è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –, quarta marca del, che propone servizi flessibili di mobilità, energia e dati, intende essere presente anche in, dove il mercato delle nuove mobilità è in crescita. Tutto è cominciato nel 2019, con una sperimentazione che ha coinvolto i dipendenti di, a cui è stata messa a disposizione una flotta di veicoli per uso privato la sera ed il weekend. Grazie al successo di questo test, dal 2020, sono stati proposti alle aziende ed agli enti pubblici servizi di mobilità condivisa, con veicoli elettrici e termici.La Federazione delle Industrie del Paranà (FIEP) è stata tra le prime a procurare ai suoi team una flotta di veicoli elettrici e termici. Sono seguite anche altre aziende ed istituzioni. L’ultima in ordine di tempo è ...

