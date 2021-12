Advertising

vivereitalia : Gruppo Renault, Mobilize si sviluppa in Brasile - Italpress : Gruppo Renault, Mobilize si sviluppa in Brasile - tuttoggi : ROMA (ITALPRESS) – In seguito a una gara d’appalto indetta a giugno dal ministero degli Interni francese, il Gruppo… - lautomobile_ACI : La ricetta del manager italiano si chiama 'Renaulution', un piano strategico di riorganizzazione di tutti i brand d… - comisonews : La Multicar Spa Gruppo Amarù ha consegnato ieri mattina, all’amministrazione comunale di #Comiso, la fornitura di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Renault

Tiscali.it

ROMA - Mobilize, quarta marca del, che propone servizi flessibili di mobilità, energia e dati, intende essere presente anche in Brasile, dove il mercato delle nuove mobilità è in crescita. Tutto è cominciato nel 2019, ...Alleanze: Ferrari;Dongfeng; GAC: Alpine, Dacia, Lada, Mobilize,. Alleanze: Infiniti, Mitsubishi, NissanBMW : BMW, Mini, Rolls - Royce. Alleanze:Great ...Spazio a chi si è distinto di più, non solo per quanto riguarda i risultati in pista: ecco una carrellata di chi ha fatto comunque parlare di sé in questa lunga stagione ...ROMA (ITALPRESS) - Mobilize, quarta marca del Gruppo Renault, che propone servizi flessibili di mobilitÃ? , energia e dati, intende essere presente anche in Brasile, dove il mercato delle nuove mobil ...