Greta Beccaglia, la sua battaglia è di tutte noi: "Ho passato giorni terribili" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un mese è trascorso dall'episodio che ha fatto discutere l'Italia: l'ennesimo in cui noi donne ci siamo sentite messe in discussione. Greta Beccaglia ha scelto di tornare a parlare della molestia e di rivelare il suo pensiero, confessando di aver trascorso dei giorni terribili. Perché essere al centro del dibattito non è mai facile: bisognerebbe imparare a combattere il victim blaming, la colpevolizzazione della vittima, ma questi tempi sono ancora lontani. Greta Beccaglia, il suo pensiero a un mese dalla molestia Era un sabato come tanti altri di fine novembre: sarebbe potuto trascorrere indenne, senza alcuna polemica. Invece, Greta Beccaglia, 27enne giornalista di Toscana TV, si è ritrovata a fronteggiare una situazione a dir poco riprovevole.

