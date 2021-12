Greta Beccaglia dopo le molestie: 'Ho passato momenti terribili'. Lo sfogo su Instagram (Di giovedì 30 dicembre 2021) la giornalista 27enne torna sull'argomento per esprimere la sua opinione su quanto accaduto e confessa di aver trascorso dei giorni terribili. Le parole di Greta Beccaglia 'Ho detto sin dal primo ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) la giornalista 27enne torna sull'argomento per esprimere la sua opinione su quanto accaduto e confessa di aver trascorso dei giorni. Le parole di'Ho detto sin dal primo ...

Advertising

MCalcioNews : Greta Beccaglia si sfoga sui social: 'C'è stata gente che voleva farmi sentire in colpa per aver denunciato' - zazoomblog : Greta Beccaglia: Mi auguro tanta felicità non per la ‘pacca sul cu ma per la donna e la professionista che sono -… - Pall_Gonfiato : Greta #Beccaglia torna a parlare - occhio_notizie : Greta Beccaglia parla a un mese dalle molestie: ''Mi hanno fatto sentire in colpa'' #gretabeccaglia - 361_magazine : Il nuovo sfogo di #gretabeccaglia -