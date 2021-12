Green pass rafforzato, Banchieri (Fiepet): Fatturato giù del 10-15%, ora sostegni (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Io capisco e comprendo la necessità di prendere delle misure per contrastare la pandemia. Ma allo stesso tempo si deve comprendere che queste misure per noi della somministrazione comporteranno la perdita sicura del 10-15% del Fatturato attuale se non potremo avere tra i nostri clienti coloro che non hanno il Green pass rafforzato. Tutto questo in mesi in cui il turismo internazionale sarà molto ridotto e peserà il boom del costo dell’energia. E allora serve un mix di sostegni adeguati e la conferma della Cassa Covid che scade a fine dicembre”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti, sugli effetti dell’allargamento del Green pass rafforzato per il settore della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Io capisco e comprendo la necessità di prendere delle misure per contrastare la pandemia. Ma allo stesso tempo si deve comprendere che queste misure per noi della somministrazione comporteranno la perdita sicura del 10-15% delattuale se non potremo avere tra i nostri clienti coloro che non hanno il. Tutto questo in mesi in cui il turismo internazionale sarà molto ridotto e peserà il boom del costo dell’energia. E allora serve un mix diadeguati e la conferma della Cassa Covid che scade a fine dicembre”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Giancarlo, presidente diConfesercenti, sugli effetti dell’allargamento delper il settore della ...

