Green pass | estensione a gennaio Conferme dal governo | lockdown di fatto per milioni di italiani

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il sottosegretario alla salute Andrea Costa è stato ospite questa mattina in Non stop news con Giusi Legrenzi, Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro e ha parlato delle nuove misure varate dal Cdm, dell'obbligo vaccinale previsto per alcune categorie, delle parafarmacie, dei prezzi calmierati sulle mascherine FFP2, del ritorno a scuola in presenza e del cambio colore delle regioni. LE NUOVE MISURE VARATE DAL CDM: SUFFICIENTI PER ARGINARE LA VARIANTE OMICRON? “Non c'è dubbio che siamo di fronte a una situazione in cui la variante Omicron sta aumentando in maniera importante il numero dei contagi. Fortunatamente dobbiamo dire che non vi è la solita proporzione dell'aumento per quanto riguarda i ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, è chiaro che le misure adottate ieri ci auguriamo ci possano consentire di affrontare e gestire questo momento sicuramente delicato e ...