Gravina sulla Legge di Bilancio | ' Grazie Governo | accolte le nostre richieste'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L'approvazione delladiin Parlamento è stata accolta in maniera positiva dal presidente della Figc Gabriele. 'Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma ...

La Gazzetta dello Sport

Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata - ha continuato- in particolare il Ministro dell'Economia Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ai quali ...Quando Gabriele(Presidente della FIGC), nel corso della sua conferenza stampa post ... Como (2017), titola Il Giorno:scena Francesco Agnello, imprenditore delle acque minerali e in ...La Serie A ha un tasso di immunizzazioni molto alto, 98% dei giocatori sono vaccinati. Questi dati però non sembrano rassicurare la FIGC che in questi giorni sta discutendo sull’obbligo vaccinale nel ...I ringraziamenti del Presidente FIGC, Gabriele Gravina, dopo l'approvazione della Manovra da parte del Governo. Ecco tutti i dettagli riguardanti il calcio.