Gravina soddisfatto della Legge di Bilancio | ' Ringrazio il Governo'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidenteFIGC Gabrielesulladi. Queste le parole diin merito: ' Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa ...

Advertising

100x100Napoli : #Gravina commenta in modo soddisfatto la Legge di Bilancio. -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina soddisfatto

100x100 Napoli

Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente della FIGC Gabrielesulla Legge di Bilancio. Queste le parole diin merito: ' Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all'interno della legge di Bilancio saranno di grandissimo aiuto, l'introduzione ...VAR - "Sono moltoperché abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissi, grazie anche all'aiuto dei presidentie Trentalange e di Gianluca ...Il portale online de la Gazzetta dello Sport riporta le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina sulla Legge di Bilancio. Queste le parole di Gravina in merito: “Come tutto il Paese, il calci ...Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è detto soddisfatto in merito all’approvazione definitiva della Legge di Bilancio ...