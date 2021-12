GrandUp Impact Imprese, apre la call 2022 dedicata al Terzo Settore (Di giovedì 30 dicembre 2021) È aperta la call 2021-22 del programma GrandUp Impact Imprese, iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale e dedicata a team e organizzazioni che intendono sviluppare un progetto imprenditoriale in risposta alle sfide sociali più rilevanti per il territorio della provincia di Cuneo. Per candidarsi si ricorda che la scadenza è l’11 febbraio 2022. Sono previsti due incontri di presentazione, che si terranno il 17 gennaio prossimo a Cuneo e il 18 gennaio ad Alba. GrandUp Impact Imprese 2021-22 è un percorso di accelerazione di conoscenza rivolto a gruppi informali e organizzazioni del Terzo Settore, che intendono ... Leggi su fmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) È aperta la2021-22 del programma, iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale ea team e organizzazioni che intendono sviluppare un progetto imprenditoriale in risposta alle sfide sociali più rilevanti per il territorio della provincia di Cuneo. Per candidarsi si ricorda che la scadenza è l’11 febbraio. Sono previsti due incontri di presentazione, che si terranno il 17 gennaio prossimo a Cuneo e il 18 gennaio ad Alba.2021-22 è un percorso di accelerazione di conoscenza rivolto a gruppi informali e organizzazioni del, che intendono ...

