Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, morto lo zio: chi era? Che malattia aveva? Causa morte (Di giovedì 30 dicembre 2021) Miriana Trevisan ha subito un lutto: è morto suo zio. Ecco tutto quello che sappiamo sul parente dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex Belli, è una nuova concorrente del Gf VIP: quando entra? Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, morto lo zio: chi era? Miriana Trevisan, la showgirl lanciata... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha subito un lutto: èsuo zio. Ecco tutto quello che sappiamo sul parente dell’attuale concorrente delVip. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex Belli, è una nuova concorrente del Gf VIP: quando entra?Vip,lo zio: chi, la showgirl lanciata...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Quellochetutti1 : Delia Duran non entrerà nella casa del Gf perché positiva al Covid? Ecco la verità?? - MotorChicche : Un anno fa la scomparsa di Aldo Andretti, fratello gemello di Mario. Una bella persona, un grande appassionato. R.I… - assurdistan : @BibMarino2 @mariotoscana196 @La_manina__ Lo hanno detto in servizi televisivi sulle famose selezioni dei candidati… -