Grande Fratello Vip, Maria Monsè accusa i concorrenti del reality: "Si mettevano tutti d’accordo" (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip parla dei suoi ex coinquilini e delle strategie per le nomination. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'ex concorrente delVip parla dei suoi ex coinquilini e delle strategie per le nomination.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - gri_meri : @Viperissima_ ECCO COSA VUOLE IL GRANDE FRATELLO...E SIGNORINI. CHE VERGOGNA - chiiia__01 : RT @opinionesocial: Sophinta che sta praticamente dicendo che di Basciano frega un cazzo, lui nota sta cosa e lei si arrampica sugli specch… - Matteo_wastaken : @millygfvip @perchetendenza @domenicomarock Sei ossessionat* da grande fratello vip e hai anche il coraggio di parlare? ???? -