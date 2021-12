Grande Fratello Vip, lutto in famiglia per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 29 dicembre, l’account ufficiale del Grande Fratello ha annunciato che Miriana Trevisan è stata “messa in contatto con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda”. Purtroppo, la notizia di un grave lutto. Come riportato da Fanpage, infatti, la showgirl è stata informata della morte dello zio da parte degli autori del reality. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo“, ha detto ai compagni che subito si sono uniti al suo dolore. Poi si è sfogata: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”. Poco più di un anno prima la showgirl aveva annunciato sui social la perdita del papà Adriano: “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 29 dicembre, l’account ufficiale delha annunciato cheè stata “messa in contatto con laper una importante comunicazione che la riguarda”. Purtroppo, la notizia di un grave. Come riportato da Fanpage, infatti, la showgirl è stata informata della morte dello zio da parte degli autori del reality. “Ero la sua nipote preferita, lo“, ha detto ai compagni che subito si sono uniti al suo dolore. Poi si è sfogata: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”. Poco più di un anno prima la showgirl aveva annunciato sui social la perdita del papà Adriano: “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ...

