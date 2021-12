Grande Fratello Vip, flirt tra Giucas Caselli e Tina Cipollari? La replica dall’opinionista di Uomini e Donne (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giucas Casella tira in ballo Tina Cipollari al Grande Fratello Vip, e il volto di Uomini e Donne non smentisce le parole del gieffino. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 dicembre 2021)Casella tira in balloalVip, e il volto dinon smentisce le parole del gieffino.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - canjunot : tweet sponsorizzato per un sondaggio del grande fratello ma non siete normali - Crimson_94 : @spawn5m @stanzaselvaggia Fatti un favore, smetti di perdere tempo nel leggere, poiché è palese che non è adatto ad… - savage_persona : @alessallo Il grande fratello il nostro survival show per far debuttare un nuovo gruppo -