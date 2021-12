Grande Fratello Vip 2021, la rivelazione di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan (video) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore, su Twitter, è stato diffuso un video che sembra voler gettare ombra sull’autenticità dei sentimenti di Miriana Trevisan nei confronti di Biagio D’Anelli conosciuto all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Giacomo Urtis, in salotto con Soleil Sorge, ha raccontato un episodio, rivelatogli da un caro amico, con protagonista Miriana: Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti. Giacomo Urtis su Miriana: “Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle scorse ore, su Twitter, è stato diffuso unche sembra voler gettare ombra sull’autenticità dei sentimenti dinei confronti di Biagio D’Anelli conosciuto all’interno della casa del ‘Vip‘., in salotto con Soleil Sorge, ha raccontato un episodio, rivelatogli da un caro amico, con protagonista: Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti.su: “Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli ...

