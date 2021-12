Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran: rimandato il suo ingresso come concorrente? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Delia Duran nuova concorrente del ‘Grande Fratello Vip 2021‘? Dopo la squalifica del compagno, Alex Belli, la produzione del reality di Canale 5 aveva fatto il colpaccio assicurandosi l’ingresso nella casa della modella venezuelana per alimentare il filone della soap ‘Sad’. Da qualche giorno, l’aspirante gieffina è stata messa in quarantena nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E’, di qualche ora fa, però, la notizia, diffusa da Deianira Marzano, della positività di Delia che, prima di varcare la porta rossa del loft di Cinecittà dovrà negativizzarsi. Il suo ingresso, previsto per lunedì 3 gennaio 2022, sarà rimandato a data da destinarsi in attesa di un tampone negativo. View this post on ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021)nuovadel ‘Vip‘? Dopo la squalifica del compagno, Alex Belli, la produzione del reality di Canale 5 aveva fatto il colpaccio assicurandosi l’nella casa della modella venezuelana per alimentare il filone della soap ‘Sad’. Da qualche giorno, l’aspirante gieffina è stata messa in quarantena nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. E’, di qualche ora fa, però, la notizia, diffusa da Deianira Marzano, della positività diche, prima di varcare la porta rossa del loft di Cinecittà dovrà negativizzarsi. Il suo, previsto per lunedì 3 gennaio 2022, saràa data da destinarsi in attesa di un tampone negativo. View this post on ...

